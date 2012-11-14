Git: объясните «на пальцах» разницу между rebase и cherry-pick?

Все красиво объяснил Nkly777
, только в блоке PS merge с rebase перепутаны.
Добавлю картинок.
git rebase
devel - собачка на молнии - "сшивает" коммиты по дате их создания
(ветка devel "растворяется" в основной ветке)
git merge
devel - пожарная лестница, все коммиты ветки devel крепятся в конец, образуется пересечение
(devel остается отдельной веткой, к которой можно вернуться)
git chery-pick
idea - забрать коммиты из ветки idea
`git rebase devel` не скрепляет коммиты по дате создания, а перемешает коммиты текущей ветки master, созданные в ветки master после разветвления с веткой `devel` на вершину коммитов ветки `devel`.
Команда так и называется – изменить базу.