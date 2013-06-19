Как можно загрузить из vk большое кол-во фотографий себе на диск?

Добрый день коллеги! Появилась необходимость сохранить кучу фотографий из своих альбомов и альбомов друзей (походы, свадьба, отпуск) в VK. Руками скачивать по фотографии (а их уже за несколько тысяч перевалило) достаточно напряжно. Подскажите скрип или альтернативное решение, на крайняк хотя бы куда копать.



С программированием сложно, только базовые знания php, делфи, С.



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