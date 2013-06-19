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asgard88
@asgard88
вконтакте

Как можно загрузить из vk большое кол-во фотографий себе на диск?

Добрый день коллеги! Появилась необходимость сохранить кучу фотографий из своих альбомов и альбомов друзей (походы, свадьба, отпуск) в VK. Руками скачивать по фотографии (а их уже за несколько тысяч перевалило) достаточно напряжно. Подскажите скрип или альтернативное решение, на крайняк хотя бы куда копать.

С программированием сложно, только базовые знания php, делфи, С.
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Chertovsky
@Chertovsky
Можно это сделать через Яндекс.Диск: зайдите в раздел Фото -> Фото из соцсетей и предоставьте доступ к своей страничке ВК. Фотографии загрузятся на ваш Яндекс.Диск, при этом для каждого фотоальбома будет создана отдельная папка с соответствующим названием.
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@Kostya10295
Если не хочется давать никаких "авторизаций" к своему аккаунту Вконтакте, устанавливать программы или плагины в браузер (на это полно причин, например, выяснилось, что знаменитый Savefrom.net и куча его аналогов вовсю пользуются теми, кто их установил, сотрудники Яндекса раскрыли это, есть статья на Хабре со всеми подробностями) и т.п., есть вариант использовать специальный онлайн сервис, который может целиком скачать фотоальбомы с ВК, несмотря на их размеры, хоть там 100 фотографий, хоть 50 тысяч.
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suslayer
@suslayer
ru.savefrom.net ставим плагин, заходим в нужный альбом видим кнопку скачать альбом. Помимо этого еще масса интересных вещей аля ютуб и таже музыка с вк тянутся этим плагином.
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mihavxc
@mihavxc
vkbot.ru/
Давно пользуюсь, много чего умеет.
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nuBacuk
@nuBacuk
Python/Linux
Загрузка альбомов из вконтакте
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oia
@oia
vkmusic.citynov.ru/ загрузка музыки виде фото
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Gasoid
@Gasoid
- бесплатно
- exif meta: gps координаты и время создания фото (что очень нужно)
- работает локально
https://github.com/Gasoid/photoDumper
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