Как можно загрузить из vk большое кол-во фотографий себе на диск?

Если не хочется давать никаких "авторизаций" к своему аккаунту Вконтакте, устанавливать программы или плагины в браузер (на это полно причин, например, выяснилось, что знаменитый Savefrom.net и куча его аналогов вовсю пользуются теми, кто их установил, сотрудники Яндекса раскрыли это, есть статья на Хабре со всеми подробностями
) и т.п., есть вариант использовать специальный онлайн сервис, который может целиком скачать фотоальбомы с ВК
, несмотря на их размеры, хоть там 100 фотографий, хоть 50 тысяч.