В интернете можно найти правильные советы сексологов которые по учебнику учат когда лучше расстаться с невинностью. В 90% случаев это сомнительные рекомендации. Женщина средних лет у которой весь интимный опыт состоит из 5 занятий любовью ничего полезного не расскажет!
В ПРИРОДЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ ОПТИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ В КОТОРОМ ДОЛЖЕН БЫТЬ СЛУЧИТЬСЯ ПЕРВЫЙ СЕКС!
Наступление половой зрелости у каждой происходит в индивидуальном порядке, и зависит от многих особенностей организма. Для меня и большинства моих подруг было нормально лишиться девственности в 14 лет, другие впервые переспали с парнем в 15 и 16 летнем возрасте.
Главное знать что как только у тебя возникло желание и захотела мужчину тогда и можешь сбить целку!
Это единственный правильный ответ на вопрос во сколько можно начать заниматься сексом с мальчиками.
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