Хотите увеличить продажи и укрепить свою репутацию? Мы предлагаем вам услугу сертификации продукции, которая поможет вам достичь этих целей! Мы работаем в соответствии с международными стандартами и нормами, чтобы гарантировать вашим клиентам, что ваша продукция прошла все необходимые проверки.
Правом сертификации товара обладают соответствующие организации, имеющие на это лицензию. Процесс сертификации независимо от вида сертифицируемой продукции происходит практически идентично.
Процесс сертификации:
- Подается заявка, которая заверяется руководителем его подписью, и ставится печать предприятия.
- Подтверждается документально постановка на учет в налоговой.
- Копии уставных и документов о регистрации.
- Технические документы о продукции.
- Подтверждение права владения либо аренды производственных площадей.
Если товар под сертификацию не попадает, можно получить отказное письмо.